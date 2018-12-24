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СНГ 24.12.2018 14:04

Лукашенко посетовал на невыполнение ряда белорусско-российских договоренностей

Россия является ключевым партнером для Белоруссии, заявил в понедельник на совещании в Минске президент Александр Лукашенко.

"Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - цитирует А.Лукашенко президентская пресс-служба.

"И на Высшем государственном совете (союзного государства), и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - заявил А.Лукашенко.

Он напомнил, что полгода назад на уровне ВГС были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития союзного государства на пять лет. "Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы, и на что способна была, прежде всего, РФ. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны", - утверждал белорусский лидер.

Ранее в понедельник стало известно, что 25 декабря А.Лукашенко совершит визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ. По данным пресс-службы белорусского президента, на переговорах в Москве планируется подвести итоги сотрудничества в уходящем году, рассмотреть наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.

Ранее сам А.Лукашенко заявлял, что главным вопросом на его предстоящей встрече с В.Путиным будет налоговый маневр.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун ранее сообщил, что в рамках предстоящих переговоров может быть подписано белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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