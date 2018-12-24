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Дальнее зарубежье 24.12.2018 14:16

Китай займет 2-е место по размеру взноса в бюджет ООН в 2019-2021 гг

Объем взноса Китая в бюджет ООН со следующего года станет вторым по величине после США.

Таким образом, КНР обгонит Японию впервые с 1980-х годов, отмечает Japan Today.

Взнос Китая в ближайшие три года будет составлять 12,01% общего объема бюджета по сравнению с 7,92% в период 2016-2018 гг., свидетельствуют данные резолюции Генассамблеи ООН. При этом вклад Японии сократится до 8,56% с 9,68%.

На США в ближайшие три года будет приходиться 22% поступлений в бюджет ООН. На четвертом месте по размеру взносов будет находиться Германия (6,09%), далее следуют Великобритания (4,57%) и Франция (4,43%).

Взносы стран в бюджет организации рассчитываются на основе нескольких критериев, включая ВВП и доходы на душу населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ООН, БЮДЖЕТ, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]