Китай займет 2-е место по размеру взноса в бюджет ООН в 2019-2021 гг

Объем взноса Китая в бюджет ООН со следующего года станет вторым по величине после США.
Таким образом, КНР обгонит Японию впервые с 1980-х годов, отмечает Japan Today.
Взнос Китая в ближайшие три года будет составлять 12,01% общего объема бюджета по сравнению с 7,92% в период 2016-2018 гг., свидетельствуют данные резолюции Генассамблеи ООН. При этом вклад Японии сократится до 8,56% с 9,68%.
На США в ближайшие три года будет приходиться 22% поступлений в бюджет ООН. На четвертом месте по размеру взносов будет находиться Германия (6,09%), далее следуют Великобритания (4,57%) и Франция (4,43%).
Взносы стран в бюджет организации рассчитываются на основе нескольких критериев, включая ВВП и доходы на душу населения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»