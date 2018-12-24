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Дальнее зарубежье 24.12.2018 14:34

МИД Китая обвиняет ЕС и Британию в двойных стандартах из-за ситуации с задержанными канадцами

Евросоюз и Великобритания проявляют избирательный подход в отношении прав человека в связи с ситуацией с задержанием китайскими властями двух граждан Канады, заявила в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она напомнила о финансовом директоре китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была взята под стражу в Канаде 1 декабря по запросу США, и назвала "странной" поддержку ЕС и Великобритании позиции Канады и США по этому делу.

"Что эта история имеет общего с Великобританией и ЕС? Когда канадцы по запросу США незаконно задерживают руководителя высшего звена китайской компании, где они были?" - сказала Хуа Чуньин.

"Их так называемые права человека имеют разные стандарты для граждан разных стран", - добавила представитель МИД КНР.

Также она осудила недавние заявления США и Канады в связи с задержанием канадских граждан и призвала уважать "судебный суверенитет Китая".

В минувшую субботу министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Китай немедленно отпустить из-под стражи двух граждан страны, задержанных в Пекине ранее в декабре.

Представитель госдепартамента США Роберт Палладино в свою очередь заявил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием канадцев в Китае. Со своей стороны глава МИД Великобритании Джереми Хант выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что канадцев в Китае могут удерживать под стражей по политическим мотивам.

Канадцев, бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора, задержали в Пекине через несколько дней после ареста в Канаде Мэн Ваньчжоу. Как сообщалось, их подозревают в "причастности к деятельности, которая ставит под угрозу национальную безопасность" Китая.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, КАНАДА, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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