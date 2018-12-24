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Туризм 24.12.2018 14:08

Число туристов из России, посетивших Азербайджан за 11 месяцев, увеличилось на 3,5% – Госагентство

Азербайджан за 11 месяцев текущего года посетило около 2,5 млн иностранных туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.

«В период с января по ноябрь 2018 года количество иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 6% или 151 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до почти 2,5 млн человек», - говорится в сообщении.

Более половины посетивших Азербайджан туристов прибыли из России и Грузии. Число прибывающих из этих стран увеличилось на 3,5% и 12,7% соответственно, составив 817,7 тыс. и 550,4 тыс. человек.

Наиболее значительный рост турпотока наблюдается из стран Ближнего Востока и Азии. Из указанных регионов прибыло на 39% и 56% соответственно больше туристов, что в общей сложности составляет 345,5 тыс. и 297 тыс. человек.

При этом из ОАЭ за 11 месяцев в Азербайджан прибыло 81 тыс. человек, Саудовской Аравии - 70 тыс., Ирака - 64 тыс., Пакистана - 37 тыс., Казахстана - 35 тыс., Индии - 35 тыс., Туркменистана - 25 тыс.

ГАТ также отмечает уменьшение турпотока из Ирана и Турции. В январе-ноябре 2018г число туристов из Ирана сократилось на 33% - до 227 тыс. человек, из Турции - на 3% - до 267 тыс.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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