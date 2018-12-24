Алиев и Бахтадзе уверены в развитии в 2019 году азербайджано-грузинских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уверены в успешном развитии двусторонних отношений в 2019 году, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
«Президент И.Алиев и премьер М.Бахтадзе в понедельник в телефонной беседе выразили удовлетворение уровнем двусторонних азербайджано-грузинских отношений в различных сферах и уверенность в их успешном развитии в 2019 году», - отмечается в сообщении.
Премьер Грузии поздравил И.Алиева с днем рождения и пожелал ему успехов в работе.
И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»