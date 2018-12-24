Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Дек 12° 27 Дек

Внешняя политика 24.12.2018 14:22

Алиев и Бахтадзе уверены в развитии в 2019 году азербайджано-грузинских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уверены в успешном развитии двусторонних отношений в 2019 году, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Президент И.Алиев и премьер М.Бахтадзе в понедельник в телефонной беседе выразили удовлетворение уровнем двусторонних азербайджано-грузинских отношений в различных сферах и уверенность в их успешном развитии в 2019 году», - отмечается в сообщении.

Премьер Грузии поздравил И.Алиева с днем рождения и пожелал ему успехов в работе.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджанский лидер рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Грузией после избрания Зурабишвили президентом Азербайджан и Грузия совместными усилиями изменили энергетическую карту мира - Алиев Президент Алиев провел переговоры с премьер-министром Грузии Президент Алиев и новый посол Грузии в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тбилиси Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Грузии в Азербайджане Грузинский лидер рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном после переизбрания Алиева

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]