Алиев и Бахтадзе уверены в развитии в 2019 году азербайджано-грузинских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уверены в успешном развитии двусторонних отношений в 2019 году, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Президент И.Алиев и премьер М.Бахтадзе в понедельник в телефонной беседе выразили удовлетворение уровнем двусторонних азербайджано-грузинских отношений в различных сферах и уверенность в их успешном развитии в 2019 году», - отмечается в сообщении.

Премьер Грузии поздравил И.Алиева с днем рождения и пожелал ему успехов в работе.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

Р.Бабаев