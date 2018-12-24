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Социум 24.12.2018 14:33

Система электронных очередей на ТПП Азербайджана будет внедрена к середине 2019г

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует внедрить электронную систему очередей на пропускных пунктах к середине 2019 года, сказал в понедельник журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«Система очередей будет внедрена уже после начала применения системы «зеленый коридор». В настоящее время идет процесс проектирования для закупок технических средств и создания программного обеспечения. Думаю, что внедрение данной системы произойдет к середине следующего года», - сказал С.Мехтиев.

Система очередей позволит гражданам заранее узнавать о загруженности на таможенных пунктах. Зарегистрировавшись в системе, граждане смогут до прохождения границы узнать о ситуации на пропускном пункте. Для отображения загруженности будут применяться три цвета - зеленый, желтый и красный. Таким образом, граждане смогут выбирать оптимальное время для прохождения границы.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, ОЧЕРЕДЬ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]