Система электронных очередей на ТПП Азербайджана будет внедрена к середине 2019г

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует внедрить электронную систему очередей на пропускных пунктах к середине 2019 года, сказал в понедельник журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«Система очередей будет внедрена уже после начала применения системы «зеленый коридор». В настоящее время идет процесс проектирования для закупок технических средств и создания программного обеспечения. Думаю, что внедрение данной системы произойдет к середине следующего года», - сказал С.Мехтиев.

Система очередей позволит гражданам заранее узнавать о загруженности на таможенных пунктах. Зарегистрировавшись в системе, граждане смогут до прохождения границы узнать о ситуации на пропускном пункте. Для отображения загруженности будут применяться три цвета - зеленый, желтый и красный. Таким образом, граждане смогут выбирать оптимальное время для прохождения границы.

А.Мамедов