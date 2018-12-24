Необходимо планировать время пересечения ТПП – глава ГТК

Гражданам Азербайджана, отправляющимся на праздничные дни в соседние страны, стоит заранее планировать время пересечения пропускных пунктов во избежание длительных ожиданий и загруженности на границе, считает председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев.
«Причиной загруженности на таможенно-пропускных пунктах в основном является тот факт, что большинство жителей хотят перейти границу в промежуток с 9:00 до 10:00. Поэтому на границе возникает затор. Особенно, это касается ТПП на границе с Ираном. Поэтому, хочу обратиться к населению, с просьбой планировать заранее свои передвижения и стараться прибывать к ТПП в дневное время – пункты работают 24 часа», - сказал С.Мехтиев в понедельник журналистам.
Глава ГТК отметил, что со своей стороны таможенные органы совместно с пограничниками будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить загруженность на пропускных пунктах.
А.Мамедов
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