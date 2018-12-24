Тамара Жвания переизбрана на посту главы ЦИК Грузии

Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии сроком на пять лет вновь избрана Тамара Жвания, занимающая этот пост с 2013 года, сообщила в понедельник журналистам пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

На пост председателя ЦИК Грузии были выдвинуты три кандидата - Т.Жвания, Владимир Божадзе и Мариам Шелегия. Из девяти членов комиссии восемь проголосовали за Т.Жвания, а один за В.Божадзе.

Представители оппозиции в ЦИК в голосовании участия не принимали.

По их словам, голосование по кандидатурам не имело смысла, правящая партия "Грузинская мечта", имеющая большинство в ЦИК, вновь утвердила председателем комиссии Т.Жвания.