Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

Регион 24.12.2018 14:56

Тамара Жвания переизбрана на посту главы ЦИК Грузии

Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии сроком на пять лет вновь избрана Тамара Жвания, занимающая этот пост с 2013 года, сообщила в понедельник журналистам пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

На пост председателя ЦИК Грузии были выдвинуты три кандидата - Т.Жвания, Владимир Божадзе и Мариам Шелегия. Из девяти членов комиссии восемь проголосовали за Т.Жвания, а один за В.Божадзе.

Представители оппозиции в ЦИК в голосовании участия не принимали.

По их словам, голосование по кандидатурам не имело смысла, правящая партия "Грузинская мечта", имеющая большинство в ЦИК, вновь утвердила председателем комиссии Т.Жвания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЦИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИЗБРАНИЕ


Похожие новости


ЦИК Грузии подвел итоги второго тура президентских выборов ЦИК Грузии до 17 ноября рассмотрит около 500 жалоб на нарушения в ходе президентских выборов В предстоящих выборах в Грузии смогут участвовать почти 3,5 миллиона избирателей - ЦИК ЦИК Грузии официально объявил Маргвелашвили победителем президентской гонки На президентских выборах в Грузии победил Маргвелашвили - ЦИК Приостановлены полномочия главы ЦИК Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]