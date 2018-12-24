Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

Дальнее зарубежье 24.12.2018 15:17

Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал на 0,5% в 2018 г

Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году более чем в $170,6 тыс., свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, стоимость всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $170,609 тыс., увеличившись за год на 0,5%, или на $782. Между тем, с момента начала подсчета в 1984 году рост превышает $66,8 тыс., отмечается в сообщении.

Если же покупатель решит сэкономить и возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $39,095 тыс., что на 1,2% дороже, чем в 2017 году.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 35 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. С 1984 года индекс, который учитывает по одному предмету каждого вида, увеличился на 95%.

При этом прирост индекса примерно совпадает с темпами потребительской инфляции в США. Хотя в отдельные годы есть исключения, но история PNC CPI показывает, что его среднегодовое увеличение совпадает с изменением индекса инфляции в США.

Потребительские цены в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, поднялись на 2,2%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на аналогичную величину.

Индекс базовой инфляции PNC CPI в этом году увеличился на 1,7% - до $25,97 тыс. Из него, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

"Хотя мы стали свидетелями высокой волатильнотси рынков в этом году, потребительское доверие остается сильным, а рост зарплат начинает соответствовать высокой занятости, - отмечает главный инвестиционный аналитик PNC Financial Services Group Аманда Агати. - Индекс PNC отражает эти тенденции".

В целом стоимость шести составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне - горлиц, несушек, певчих птиц, лебедей, молочниц и леди. Между тем золотые кольца подешевели на 9,1% после взлета цены на 10% в 2017 году.

Стоимость жилья для куропатки - грушевого дерева - не изменилась. При этом цена самой птицы выросла на 0,9%, в связи с чем куропатка вместе с деревом стоят на 0,1% больше, чем в прошлом году.

Гусыни подорожали на 8,3% после того, как до этого их цена не менялась три года. Стоимость услуг музыкантов повысилась на 3,5%, лордов - на 3%.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $193,361 тыс., или на 1,4% больше, чем годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 1,2% дороже - в $41,166 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки живых птиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОЖДЕСТВО, ПОДАРКИ, СТОИМОСТЬ


Похожие новости


Главная рождественская ель США останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства В Белый дом доставят главную рождественскую ель Трамп отметил Рождество и заявил, что пора возвращаться к работе, чтобы сделать Америку снова великой Трамп рассказал о своей борьбе против нападок на "Счастливое рождество" Американцы предпочитают искусственные елки на Рождество, но миллениалы могут изменить тренд Американцы тратят более $1 млрд в год на покупку натуральных рождественских елок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]