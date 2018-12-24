Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал на 0,5% в 2018 г

Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году более чем в $170,6 тыс., свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, стоимость всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $170,609 тыс., увеличившись за год на 0,5%, или на $782. Между тем, с момента начала подсчета в 1984 году рост превышает $66,8 тыс., отмечается в сообщении.

Если же покупатель решит сэкономить и возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $39,095 тыс., что на 1,2% дороже, чем в 2017 году.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 35 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. С 1984 года индекс, который учитывает по одному предмету каждого вида, увеличился на 95%.

При этом прирост индекса примерно совпадает с темпами потребительской инфляции в США. Хотя в отдельные годы есть исключения, но история PNC CPI показывает, что его среднегодовое увеличение совпадает с изменением индекса инфляции в США.

Потребительские цены в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, поднялись на 2,2%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на аналогичную величину.

Индекс базовой инфляции PNC CPI в этом году увеличился на 1,7% - до $25,97 тыс. Из него, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

"Хотя мы стали свидетелями высокой волатильнотси рынков в этом году, потребительское доверие остается сильным, а рост зарплат начинает соответствовать высокой занятости, - отмечает главный инвестиционный аналитик PNC Financial Services Group Аманда Агати. - Индекс PNC отражает эти тенденции".

В целом стоимость шести составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне - горлиц, несушек, певчих птиц, лебедей, молочниц и леди. Между тем золотые кольца подешевели на 9,1% после взлета цены на 10% в 2017 году.

Стоимость жилья для куропатки - грушевого дерева - не изменилась. При этом цена самой птицы выросла на 0,9%, в связи с чем куропатка вместе с деревом стоят на 0,1% больше, чем в прошлом году.

Гусыни подорожали на 8,3% после того, как до этого их цена не менялась три года. Стоимость услуг музыкантов повысилась на 3,5%, лордов - на 3%.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $193,361 тыс., или на 1,4% больше, чем годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 1,2% дороже - в $41,166 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки живых птиц.