Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил новый жилой массив в Баку - «Ag Seher», сообщает сайт главы государства.

Президент, в частности, принял участие в открытии двух новых подстанций «Ag Seher-2» и «Бакиханов», улицы «Birinci Fеvvarеlеr», в закладке пешеходного моста «Ag Seher» и площади «Заман».

Подстанция «Ag Seher-2» способна обеспечить электроэнергией 75 тыс. абонентов. Подстанция «Бакиханов» будет обеспечивать электроэнергией поселок Бакиханова и часть поселков Гарачухур и Бюльбюля.

Затем И.Алиев ознакомился с ходом заключительных строительных работ парка «Fеvvarеlеr Meydanı».

Б.Рустамбеков