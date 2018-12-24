Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил новый жилой массив в Баку - «Ag Seher», сообщает сайт главы государства.
Президент, в частности, принял участие в открытии двух новых подстанций «Ag Seher-2» и «Бакиханов», улицы «Birinci Fеvvarеlеr», в закладке пешеходного моста «Ag Seher» и площади «Заман».
Подстанция «Ag Seher-2» способна обеспечить электроэнергией 75 тыс. абонентов. Подстанция «Бакиханов» будет обеспечивать электроэнергией поселок Бакиханова и часть поселков Гарачухур и Бюльбюля.
Затем И.Алиев ознакомился с ходом заключительных строительных работ парка «Fеvvarеlеr Meydanı».
Б.Рустамбеков
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