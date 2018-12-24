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Социум 24.12.2018 15:07

Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил новый жилой массив в Баку - «Ag Seher», сообщает сайт главы государства.

Президент, в частности, принял участие в открытии двух новых подстанций «Ag Seher-2» и «Бакиханов», улицы «Birinci Fеvvarеlеr», в закладке пешеходного моста «Ag Seher» и площади «Заман».

Подстанция «Ag Seher-2» способна обеспечить электроэнергией 75 тыс. абонентов. Подстанция «Бакиханов» будет обеспечивать электроэнергией поселок Бакиханова и часть поселков Гарачухур и Бюльбюля.

Затем И.Алиев ознакомился с ходом заключительных строительных работ парка «Fеvvarеlеr Meydanı».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛМАССИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]