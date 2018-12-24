Иранец, вооруженный электрошокером, пытался ограбить иранский банк в Ереване

Гражданин Ирана, вооруженный ножом и электрошокером, в понедельник пытался ограбить иранский банк в центре Еревана, сообщает пресс-служба полиции Армении
По данным ведомства, утром 36-летний иранец Мортеза Джошоар вошел в банк "Меллат", применил электрошокер и потребовал от сотрудников деньги.
"Местными силами полиции злоумышленник был обезврежен. Гражданин Ирана задержан, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.
В ходе следствия выяснилось, что М.Джошоар вечером 21 декабря в Ереване пытался ограбить аптеку, отметили в ведомстве.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»