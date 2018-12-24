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Регион 24.12.2018 15:17

Иранец, вооруженный электрошокером, пытался ограбить иранский банк в Ереване

Гражданин Ирана, вооруженный ножом и электрошокером, в понедельник пытался ограбить иранский банк в центре Еревана, сообщает пресс-служба полиции Армении

По данным ведомства, утром 36-летний иранец Мортеза Джошоар вошел в банк "Меллат", применил электрошокер и потребовал от сотрудников деньги.

"Местными силами полиции злоумышленник был обезврежен. Гражданин Ирана задержан, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что М.Джошоар вечером 21 декабря в Ереване пытался ограбить аптеку, отметили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, БАНК, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]