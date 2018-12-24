В Казахстане хотят провести саммит КНР, РФ, США и ЕС в Астане в 2019г

Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает возможность проведения в Астане саммита США, РФ, КНР и ЕС для обсуждения проблем международной безопасности, предложенного ранее президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

"Работа с нашими партнерами по этому направлению ведется, это займет достаточно времени. Очень радует, что такая страна как Германия поддержала инициативу нашего главы государства, думаем, что другие страны тоже поддержат, и в следующем году мы будем свидетелями такой встречи в Астане", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым предложение об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности.

"По мнению европейского дипломата, предложения Н.Назарбаева весьма своевременны для международного сообщества, призвала обратить внимание на важность их дальнейшей имплементации, просила поделиться концепцией встречи", - отмечалось тогда в пресс-релизе МИД.