В Казахстане хотят провести саммит КНР, РФ, США и ЕС в Астане в 2019г

Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает возможность проведения в Астане саммита США, РФ, КНР и ЕС для обсуждения проблем международной безопасности, предложенного ранее президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
"Работа с нашими партнерами по этому направлению ведется, это займет достаточно времени. Очень радует, что такая страна как Германия поддержала инициативу нашего главы государства, думаем, что другие страны тоже поддержат, и в следующем году мы будем свидетелями такой встречи в Астане", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.
Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым предложение об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности.
"По мнению европейского дипломата, предложения Н.Назарбаева весьма своевременны для международного сообщества, призвала обратить внимание на важность их дальнейшей имплементации, просила поделиться концепцией встречи", - отмечалось тогда в пресс-релизе МИД.
ВС Азербайджана провели стрельбы из самоходных артустановок DANA
Спикер парламента Азербайджана проведет переговоры с президентом Ирана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии
До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»
Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель
BP планирует провести операцию стимулирования 17 скважин на блоке АЧГ на Каспии
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Глава AccessBank-а встретился с победителями Стипендиальной программы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»