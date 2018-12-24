SOCAR ввела в строй новое морское основание на месторождении Булла-Дениз на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в понедельник ввела в эксплуатацию новое морское основание на месторождении Булла-Дениз в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении SOCAR.

«Строительство объекта велось с 2017 года по проекту института «Neftqazelmitadqiqatlayiha», генеральным подрядчиком работ выступил строительный трест «Neftqaztikinti». Основание рассчитано на бурение 5 скважин – одной разведочной и 4 эксплуатационных глубиной в среднем 6300 метров каждая», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, ежесуточно с основания планируется добывать 2,5 млн кубометров газа и 500 тонн нефти.

Основание установлено на глубине моря 30 метров. Здесь расположены один жилой блок на 36 человек и 4 производственных блока, современная буровая установка «ZI-70DBS», которая позволяет бурить на глубину 7 тыс. метров.

Кроме того, основание оснащено системой для защиты окружающей среды и техникой безопасности, системой пожаротушения, одной вертолетной и 4 причальными площадками и прочим оборудованием.

«Строительство и ввод в эксплуатацию данного объекта были осуществлены полностью за счет собственных средств SOCAR», - отмечается в информации.

«За 11 месяцев 2018 года Госнефтекомпания Азербайджана достигла серьезного роста в добыче углеводородных ресурсов. За счет строительства новых платформ на базе современных технологий, таких как «Булла-дениз-12», мы обеспечим продолжительность собственных достижений», - отметил глава компании Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Месторождение Булла-дениз расположено в северной части Бакинского архипелага, на расстоянии 10 км к юго-востоку от месторождения Сангачалы-дениз-Дуванный-дениз- Остров Хара Зиря.

Нефтегазоность данного месторождения была выявлена за счет бурения скважины №18 в 1973 году. Данные по объему добычи на этом месторождении SOCAR не публикует.

Н.Аббасова