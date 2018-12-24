Нефть вернулась к снижению, Brent опустилась до $53,75 за баррель

Нефтяной рынок в ходе торгов в понедельник возобновил снижение из-за сохраняющихся опасений перепроизводства и обновил многомесячные минимумы, несмотря на заверения представителей ОПЕК о готовности продолжить сокращение нефтедобычи.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 уменьшилась на 7 центов (0,13%) - до $53,75 за баррель. Ранее в понедельник она поднималась до $54,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 13 центов (0,29%), до $45,46 за баррель.

На прошлой неделе неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Хеджевые фонды на прошлой неделе увеличили ставки на снижение цен на североамериканскую нефть на 21%, до максимума за более чем два года.

Китай возобновил импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ноябре, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.