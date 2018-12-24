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Дальнее зарубежье 24.12.2018 16:37

Боевики атаковали правительственный район в Кабуле - СМИ

Группа боевиков в понедельник напала на правительственный квартал в столице Афганистана Кабуле, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, боевики вначале подорвали взрывное устройство, спрятанное в автомобиле. Затем группа вооруженных людей прорвалась на территорию, где находится министерство общественных работ и социального обеспечения.

Информации о пострадавших не поступало.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]