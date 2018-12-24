Боевики атаковали правительственный район в Кабуле - СМИ

Группа боевиков в понедельник напала на правительственный квартал в столице Афганистана Кабуле, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, боевики вначале подорвали взрывное устройство, спрятанное в автомобиле. Затем группа вооруженных людей прорвалась на территорию, где находится министерство общественных работ и социального обеспечения.

Информации о пострадавших не поступало.