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Внешняя политика 24.12.2018 16:02

Алиев и Эрдоган отметили укрепление в 2018 году сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган уверены в дальнейшем расширении связей между Азербайджаном и Турцией.

«Главы государств в телефонной беседе отметили важность 2018 года с точки зрения укрепления дружеских и братских связей, взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в дальнейшем расширении отношений в ближайшие годы», - сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Р.Т.Эрдоган поздравил И.Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе во имя процветания народа Азербайджана.

И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]