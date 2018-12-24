Алиев и Эрдоган отметили укрепление в 2018 году сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган уверены в дальнейшем расширении связей между Азербайджаном и Турцией.
«Главы государств в телефонной беседе отметили важность 2018 года с точки зрения укрепления дружеских и братских связей, взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в дальнейшем расширении отношений в ближайшие годы», - сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Р.Т.Эрдоган поздравил И.Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе во имя процветания народа Азербайджана.
И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.
Р.Бабаев
До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»
Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель
BP планирует провести операцию стимулирования 17 скважин на блоке АЧГ на Каспии
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Зиничеву присвоено звание генерал-полковника - пресс-служба МЧС РФ
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 373 человек, почти 130 пропали без вести - СМИ
Рябков: в Москве считают требование США уничтожить ракету 9м729 неприемлемым и необоснованным
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Глава AccessBank-а встретился с победителями Стипендиальной программы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»