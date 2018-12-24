BP планирует провести операцию стимулирования 17 скважин на блоке АЧГ на Каспии

Компания BP планирует провести операциюстимулирования скважин на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании.

«Операции стимулирования скважин охватят 17 скважин на блоке АЧГ. Работы начнутся до конца декабря с добывающей платформы Западный Азери», - отмечается в информации.

Операция стимулирования производится для повышения притока углеводородов в ствол скважины. В выполнении указанных работ будет задействовано судно «Caspian Provider» компании Topaz, которое прошло модернизацию для выполнения таких работ.

«Работы по модернизации по заказу BP осуществила компания «Baker Hughes, GE». Судно в конце ноября прошло эксплуатационные испытания, и уже отправлено в море для выполнения поставленной задачи. Впервые в каспийском месторождении стимулирование скважин будет осуществляться с использованием судна», - отмечается в информации.

По данным BP, прежде такого рода операции выполнялись с платформы и создавали ряд сложностей с наличием бурового оборудования, дополнительным персоналом на платформе, ограниченностью мест на палубе и ограниченным использованием кислоты из-за требований техники безопасности в работе с химическими веществами.

Кроме того, деятельность по стимулированию скважин, проводимая с платформы занимала намного больше времени – операции на 14 скважинах заняли два года с момента их начала в 2016 году.

«Мы уже некоторое время изучали варианты по оптимизации процесса стимулирования скважин. В мире эти операции проводятся насосными судами спецназначения. Однако, доставка такого судна в Каспийское море оказалась невозможной из-за логистических ограничений в перевозке каналами. По этой причине стимулирующее оборудование было установлено на одно из наших судов-снабженцев, что освободило от необходимости проведения операций с платформы», - отметил вице-президент BP по скважинам Майк Занги, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время на блоке АЧГ в эксплуатации находятся 112 добывающих и 53 водо и газонагнетательные скважины. Среднесуточный объем добычи нефти с блока составляет 588 тыс. баррелей. С момента ввода блока АЧГ в разработку здесь добыто 3,5 млрд баррелей нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова