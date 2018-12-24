Анкара доведет расследование гибели Хашкаджи до уровня ООН - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи было проведено на уровне ООН, сообщают в понедельник западные СМИ.

По их информации, данное заявление М.Чавушоглу сделал в ходе пресс-конференции со своим тунисским коллегой Хмайес Жинауи.

Ранее в декабре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "совершенно необходимо провести заслуживающее доверие расследование".

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Однако Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.