В Белграде ждут визит президента Азербайджана – вице-премьер Сербии

В Белграде ждут визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич.

И.Алиев принял Р.Ляича в понедельник в Баку, сообщает сайт главы государства.

«Р.Ляич отметил, что в Белграде с нетерпением ждут визита президента И.Алиева в Сербию»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи, собеседники отметили успешное развитие двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства.

Ф.Исазаде