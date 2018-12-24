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Дальнее зарубежье 24.12.2018 17:15

В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники

Власти Барселоны в понедельник усилили меры безопасности в городе после того, как госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в городе во время рождественских и новогодних каникул.

"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил в интервью каталонскому радио министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, не уточнив, какие конкретно меры предпринимаются.

В то же время источники испанской газеты "Паис" в полиции сообщили, что правоохранительные органы разыскивают 30-летнего выходца из Марокко, у которого есть права на управление автобусом. А издание "Эль периодико де Каталунья" сообщило, что полиция предупредила об опасности наезда автобуса на пешеходов в Барселоне.

Накануне госдепартамент США в Twitter опубликовал предупреждение о возможной подготовке теракта в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.

"Будьте осторожнее в зонах автомобильного движения, в том числе там, где ездят автобусы в районе Барселоны Рамбла во время Рождества и Нового года. Террористы могут совершить нападение без предупреждения, выбирая мишенями туристические места, транспортные развязки или другие общественные места", - говорилось в сообщении консульского подразделения госдепартамента США.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]