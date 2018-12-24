В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники

Власти Барселоны в понедельник усилили меры безопасности в городе после того, как госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в городе во время рождественских и новогодних каникул.
"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил в интервью каталонскому радио министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, не уточнив, какие конкретно меры предпринимаются.
В то же время источники испанской газеты "Паис" в полиции сообщили, что правоохранительные органы разыскивают 30-летнего выходца из Марокко, у которого есть права на управление автобусом. А издание "Эль периодико де Каталунья" сообщило, что полиция предупредила об опасности наезда автобуса на пешеходов в Барселоне.
Накануне госдепартамент США в Twitter опубликовал предупреждение о возможной подготовке теракта в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.
"Будьте осторожнее в зонах автомобильного движения, в том числе там, где ездят автобусы в районе Барселоны Рамбла во время Рождества и Нового года. Террористы могут совершить нападение без предупреждения, выбирая мишенями туристические места, транспортные развязки или другие общественные места", - говорилось в сообщении консульского подразделения госдепартамента США.
ВС Азербайджана провели стрельбы из самоходных артустановок DANA
Спикер парламента Азербайджана проведет переговоры с президентом Ирана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии
До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»
Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель
BP планирует провести операцию стимулирования 17 скважин на блоке АЧГ на Каспии
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Глава AccessBank-а встретился с победителями Стипендиальной программы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»