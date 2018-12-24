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Дальнее зарубежье 24.12.2018 17:34

Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель 2019 года - заявление

Внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле следующего года, сообщила в понедельник израильская газета "Джерузалем пост".

"Израиль будет готовиться к национальным выборам в апреле", - приводит издание выдержки из заявления правящей коалиции.

Агентство "Блумберг" сообщает, что анонимное голосование о дате проведения досрочных выборов было проведено в израильском парламенте ранее в понедельник.

Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.

В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]