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СНГ 24.12.2018 17:45

Путин обсудит с Лукашенко ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы интеграционных процессов на евразийском пространстве - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]