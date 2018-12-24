Путин обсудит с Лукашенко ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы интеграционных процессов на евразийском пространстве - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.