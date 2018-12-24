Мосгорсуд оставил под стражей до 1 марта бизнесмена Андрея Ковальчука, обвиняемого в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы от 27 ноября в отношении Ковальчука оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил в понедельник решение судья.
Ранее Тверской суд продлил срок ареста А.Ковальчуку до 1 марта 2019 года.
По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.
В конце февраля 2018 года стало известно, что по обвинению в указанных преступлениях в декабре 2017 года в Москве под стражу были взяты Али Абянов, Владимир Калмыков, а также Иштимир Худжамов. Никто из них свою вину не признает.
Предполагаемый организатор контрабанды, бизнесмен А.Ковальчук был объявлен в международный розыск по аналогичному обвинению и арестован в России заочно. В марте его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован в Москву и помещен в СИЗО "Матросская тишина".
Как заявил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Владимир Жеребенков, его подзащитный считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.
Защита бизнесмена также полагает, что процедура экстрадиции прошла с нарушениями, поскольку его отправили в Россию до вступления в силу соответствующего решения суда. В Берлине утверждают, что все было сделано по закону.
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