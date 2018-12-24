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Внешняя политика 24.12.2018 17:22

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник принял копии верительных грамот новоназначенного посла Саудовской Аравии в Баку Хамада Абдуллы Худайири, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи, собеседники выразили удовлетворение уровнем развития политических отношений между странами, подчеркнули важность углубления экономического взаимодействия, проведения бизнес-форумов»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров и Х.Худайири обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, САУДАРАВИЯ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]