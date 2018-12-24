Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник принял копии верительных грамот новоназначенного посла Саудовской Аравии в Баку Хамада Абдуллы Худайири, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи, собеседники выразили удовлетворение уровнем развития политических отношений между странами, подчеркнули важность углубления экономического взаимодействия, проведения бизнес-форумов»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров и Х.Худайири обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Ф.Исазаде