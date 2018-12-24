Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

СНГ 24.12.2018 18:24

Рябков: в Москве считают требование США уничтожить ракету 9м729 неприемлемым и необоснованным

Требование Вашингтона уничтожить российскую ракету 9М729 в качестве условия для продолжения диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неприемлемо, заявляют в Москве.

"Мы не видим, на каком основании вообще можно такого рода требования выдвигать, поскольку ракета, о которой идет речь, не испытывалась на запрещенную дальность. Она не является нарушающей договор", - сказал в интервью "Интерфаксу" в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что когда США выдвинули обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД, "то вместо того, чтобы заняться решением проблем, связанных с этим договором в комплексе путем диалога и с использованием имеющихся механизмов, они в качестве предварительного условия потребовали эту ракету уничтожить необратимым проверяемым образом, хотя ракета не испытывалась на запрещенную договором дальность".

"И только после того, как это будет нами сделано, в их понимании, возникнут условия для какого-то разговора по ДРСМД. Но это, как вы понимаете, совсем не тот жанр, который для нас приемлем", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

"Если так ставить вопрос, то нам, допустим, тоже что-то не нравится у американцев, но нам в голову не придет, что они должны это уничтожить", - добавил С.Рябков.

"К примеру, давайте в таком случае уничтожьте позиционный район стратегических ракет-перехватчиков возле базы Эдвардс. Неважно, давайте уничтожьте, а потом мы начнем обсуждать тематику ПРО. Так не делается, это странная постановка вопроса", - отметил замглавы российского МИД.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте www.interfax.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ДРСМД, РАКЕТА


Похожие новости


Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии Глава МИД Турции не видит в ситуации в Идлибе ничего экстраординарного Главы МИД РФ и Турции проводят переговоры в Баку Россия активно работает для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта - МИД Выход Катара из ОПЕК не скажется на интенсивности сотрудничества России с нефтедобывающими странами - МИД В Москве настроены на конструктивный диалог с новым правительством Армении, в том числе в рамках ОДКБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]