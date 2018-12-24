Рябков: в Москве считают требование США уничтожить ракету 9м729 неприемлемым и необоснованным

Требование Вашингтона уничтожить российскую ракету 9М729 в качестве условия для продолжения диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неприемлемо, заявляют в Москве.

"Мы не видим, на каком основании вообще можно такого рода требования выдвигать, поскольку ракета, о которой идет речь, не испытывалась на запрещенную дальность. Она не является нарушающей договор", - сказал в интервью "Интерфаксу" в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что когда США выдвинули обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД, "то вместо того, чтобы заняться решением проблем, связанных с этим договором в комплексе путем диалога и с использованием имеющихся механизмов, они в качестве предварительного условия потребовали эту ракету уничтожить необратимым проверяемым образом, хотя ракета не испытывалась на запрещенную договором дальность".

"И только после того, как это будет нами сделано, в их понимании, возникнут условия для какого-то разговора по ДРСМД. Но это, как вы понимаете, совсем не тот жанр, который для нас приемлем", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

"Если так ставить вопрос, то нам, допустим, тоже что-то не нравится у американцев, но нам в голову не придет, что они должны это уничтожить", - добавил С.Рябков.

"К примеру, давайте в таком случае уничтожьте позиционный район стратегических ракет-перехватчиков возле базы Эдвардс. Неважно, давайте уничтожьте, а потом мы начнем обсуждать тематику ПРО. Так не делается, это странная постановка вопроса", - отметил замглавы российского МИД.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте www.interfax.ru