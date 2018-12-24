До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»

В Азербайджане до конца 2018 года будут функционировать 8 центров по оказанию услуг «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Орхан Мамедов.

«В настоящее время центры «KOB Dostu» открыты в Масаллы, Сиязане, Хачмазе и Шабране. В ближайшие дни ожидается открытие Центров в городах Гянджа, Евлах, Гусар и Губа», - сказал О.Мамедов на первом заседании наблюдательного совета АРМСБ.

По его словам, также ведется работа по открытию первого Дома КОВ в Баку, открытие которого планируется в 2019 году.

По его словам, в Домах KOB будут представлены 34 государственных структур, которые будут оказывать 110 видов услуг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Всего же в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu».

Б.Рустамбеков