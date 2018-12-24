Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

Бизнес и законодательство 24.12.2018 17:25

До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»

В Азербайджане до конца 2018 года будут функционировать 8 центров по оказанию услуг «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Орхан Мамедов.

«В настоящее время центры «KOB Dostu» открыты в Масаллы, Сиязане, Хачмазе и Шабране. В ближайшие дни ожидается открытие Центров в городах Гянджа, Евлах, Гусар и Губа», - сказал О.Мамедов на первом заседании наблюдательного совета АРМСБ.

По его словам, также ведется работа по открытию первого Дома КОВ в Баку, открытие которого планируется в 2019 году.

По его словам, в Домах KOB будут представлены 34 государственных структур, которые будут оказывать 110 видов услуг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Всего же в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМСБ, ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]