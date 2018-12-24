Число жертв цунами в Индонезии возросло до 373 человек, почти 130 пропали без вести - СМИ

Жертвами цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, стали уже 373 человека, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на индонезийское управление по стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о гибели 281 человека.

Ранения из-за цунами получили 1459 человек, 128 человек числятся пропавшими без вести.

Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.

Цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.