Число жертв цунами в Индонезии возросло до 373 человек, почти 130 пропали без вести - СМИ

Жертвами цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, стали уже 373 человека, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на индонезийское управление по стихийным бедствиям.
Ранее сообщалось о гибели 281 человека.
Ранения из-за цунами получили 1459 человек, 128 человек числятся пропавшими без вести.
Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.
Цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»