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Дальнее зарубежье 24.12.2018 18:41

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 373 человек, почти 130 пропали без вести - СМИ

Жертвами цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, стали уже 373 человека, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на индонезийское управление по стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о гибели 281 человека.

Ранения из-за цунами получили 1459 человек, 128 человек числятся пропавшими без вести.

Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.

Цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЦУНАМИ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]