ВС Азербайджана провели стрельбы из самоходных артустановок DANA

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"С применением 152-мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны отмечает, что стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым.
"Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям",- говорится в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»