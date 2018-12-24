ВС Азербайджана провели стрельбы из самоходных артустановок DANA

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"С применением 152-мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника",- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым.

"Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям",- говорится в сообщении.