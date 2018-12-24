Трамп заверил, что ценит союзников США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он ценит союзничество с другими странами, однако ему не нравится, что многие друзья США злоупотребляют этими отношениями.
"Те немногие сенаторы, которые считают, что мне не нравится или я не ценю союзничество с другими странами, неправы: мне нравятся союзники. В то же время мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют своей дружбой с США, как в сфере военной защиты, так и в торговле", - написал Д.Трамп в Twitter.
Д.Трамп заметил, что США "фактически спонсируют войска многих очень богатых стран", в то время как эти страны полностью пользуются США и нашими налогоплательщиками".
В этой же серии твитов Д.Трамп раскритиковал главу Пентагона Джеймс Мэттиса за излишне мягкий подход к финансированию американских союзников в военной сфере.
"Генерал Мэттис не считал это проблемой. А я считаю, что это проблема, и мы решаем этот вопрос!", - написал Д.Трамп.
Нынешний глава американского оборонного ведомства Дж.Мэттис ранее на этой неделе объявил, что уйдёт в отставку, так как не согласен с некоторыми решениями Д.Трампа.
Многие обозреватели считают это существенной потерей для американской администрации, так как Дж.Мэттис пользуется уважением в конгрессе как со стороны республиканцев, так и демократов. Его считают одним из министров, занимающих умеренные позиции по ключевым международным вопросам.
С 1 января 2019 года исполняющими обязанности главы Пентагона будет Патрик Шанахан.
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