Вучич признателен Алиеву за позицию Азербайджана по Косово

Белград приветствует усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечает президент Сербии Александр Вучич.
"Сербия принципиально верна уважению суверенитета и территориальной целостности стран-членов ООН и приветствует усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта",- говорится в поздравительном письме А.Вучича президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня рождения азербайджанского лидера, сообщает сайт президента Азербайджана.
Сербский президент выразил азербайджанскому коллеге благодарность за принципиальную позицию по непризнанию в одностороннем порядке независимости Косово и поддержку суверенитету и территориальной целостности Сербии в рамках международных организаций.
"Я придаю большую значимость азербайджано-сербским отношениям. Уверен, что для укрепления нашего сотрудничества мы вместе воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями",- отметил А.Вучич.
Сербский президент также пригласил И.Алиева посетить с визитом Белград, так как "этот визит внесет особый вклад азербайджано-сербским отношениям".
И.Алиеву 24 декабря исполнилось 57 лет.
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