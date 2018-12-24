Нацбанк Грузии установил цель по инфляции в 2019-2021гг на уровне 3%

Целевой показатель инфляции в Грузии в течение ближайших трех лет определен на уровне 3%, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Национальном банке республики.

Для сохранения целевого показателя инфляции Нацбанк, согласно "Основным направлениям денежно-кредитной и валютной политики на 2019-2021 годы", которые парламент утвердил в субботу, в среднесрочной перспективе будет использовать инструменты открытого рынка, депозитные сертификаты, операции с государственными ценными бумагами и валютные интервенции.

"В течение 2019-2021 годов на динамику потребительских цен могут оказать влияние изменение мировых цен на нефть и продовольствие, геополитические риски, изменение регулируемых цен, а также импорт инфляции из стран - основных торговых партнеров Грузии и другое", - говорится в документе.

При этом отмечается, что монетарная политика Нацбанка не будет реагировать на "временные перегибы" целевого показателя инфляции, возникшие в результате внешних факторов, кроме тех случаев, когда они будут настолько сильными, что смогут оказать воздействие на фундаментальные факторы, влияющие на инфляцию.

Целевой показатель инфляции на 2018 год был определен Национальным банком Грузии на уровне 3%. По данным Национальной службы статистики, в январе-ноябре текущего года инфляция в стране в годовом исчислении составила 1,9%.

Правительство Грузии прогнозировало инфляцию в этом году в пределах 3,5%, в госбюджете страны на 2019 год показатель инфляции определен на уровне 3%.

В 2017 году рост потребительских цен в Грузии составил 6,7% против 1,8% годом ранее.