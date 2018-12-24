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Финансы 24.12.2018 20:45

Euronext предложила купить фондовую биржу Осло за 625 млн евро

Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро за акции.

Ранее компания заручилась поддержкой акционеров Oslo Boers, контролирующих 49,6% всех находящихся в обращении акций, говорится в сообщении Euronext.

Цена предложения - 145 норвежских крон за акцию норвежской биржи, что на 32% больше цены закрытия на 17 декабря - даты последних торгов до появления слухов о возможной сделке.

Euronext NV вернулась к независимому статусу после IPO в июне 2014 года. С 2007 года, когда ее приобрела NYSE Group, компания была частью NYSE Euronext, однако в ноябре 2013 года группу приобрела ICE, решившая позднее отделить Euronext.

На данный момент Euronext объединяет несколько европейских площадок, в том числе в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне, а также биржу деривативов London International Financial Futures and Options Exchange. В конце марта 2018 года Euronext приобрела Ирландскую фондовую биржу (ISE), которая затем была переименована в Euronext Dublin. На конец сентября на биржах Euronext обращались акции около 1300 компаний совокупной капитализацией свыше 3,9 трлн евро.

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Тэги: ЕВРОПА, БИРЖИ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]