Euronext предложила купить фондовую биржу Осло за 625 млн евро

Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро за акции.

Ранее компания заручилась поддержкой акционеров Oslo Boers, контролирующих 49,6% всех находящихся в обращении акций, говорится в сообщении Euronext.

Цена предложения - 145 норвежских крон за акцию норвежской биржи, что на 32% больше цены закрытия на 17 декабря - даты последних торгов до появления слухов о возможной сделке.

Euronext NV вернулась к независимому статусу после IPO в июне 2014 года. С 2007 года, когда ее приобрела NYSE Group, компания была частью NYSE Euronext, однако в ноябре 2013 года группу приобрела ICE, решившая позднее отделить Euronext.

На данный момент Euronext объединяет несколько европейских площадок, в том числе в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне, а также биржу деривативов London International Financial Futures and Options Exchange. В конце марта 2018 года Euronext приобрела Ирландскую фондовую биржу (ISE), которая затем была переименована в Euronext Dublin. На конец сентября на биржах Euronext обращались акции около 1300 компаний совокупной капитализацией свыше 3,9 трлн евро.