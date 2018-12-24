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Происшествия 24.12.2018 19:58

Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице

Пятеро граждан Азербайджана, получивших ранения в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, остаются в Богучарской райбольнице, сообщили "Интерфаксу" в облдепартаменте здравоохранения.

Еще двоим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

"В результате ДТП в Богучарском районе погибли два человека, пострадали семь человек, пятеро из которых госпитализированы. При этом двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сказал представитель департамента.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области. Все пострадавшие - граждане Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]