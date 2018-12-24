Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице

Пятеро граждан Азербайджана, получивших ранения в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, остаются в Богучарской райбольнице, сообщили "Интерфаксу" в облдепартаменте здравоохранения.
Еще двоим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
"В результате ДТП в Богучарском районе погибли два человека, пострадали семь человек, пятеро из которых госпитализированы. При этом двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сказал представитель департамента.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области. Все пострадавшие - граждане Азербайджана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»