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ТЭК 24.12.2018 20:05

Цены на нефть ускорили снижение, Brent опустилась до $53,15 за баррель

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на фоне низких объемов торгов в рождественскую неделю.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:46 уменьшилась на $0,67 (1,24%) - до $53,15 за баррель. Ранее котировки падали до $52,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,8 (1,75%), до $44,8 за баррель.

На прошлой неделе неделю цена Brent рухнула на 10,7%, WTI - на 11,4%. С октябрьских максимумов обе марки подешевели примерно на 40%.

Главным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения по поводу замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива.

Как сообщалось, представители Ирака, Кувейта и ОАЭ ранее согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Сама Саудовская Аравия, тем временем, по слухам планирует сократить добычу на 322 тыс. баррелей в сутки вместо заявленных ранее 250 тыс. б/с.

"Невероятно, но, несмотря на перспективы еще большего снижения добычи, цены на нефть обновляют минимумы", - отмечает аналитик Oanda Стивен Иннз.

Давление на рынок оказывает растущая добыча в США. Как свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 10 единиц.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]