Цены на нефть ускорили снижение, Brent опустилась до $53,15 за баррель

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на фоне низких объемов торгов в рождественскую неделю.
Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:46 уменьшилась на $0,67 (1,24%) - до $53,15 за баррель. Ранее котировки падали до $52,91 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,8 (1,75%), до $44,8 за баррель.
На прошлой неделе неделю цена Brent рухнула на 10,7%, WTI - на 11,4%. С октябрьских максимумов обе марки подешевели примерно на 40%.
Главным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения по поводу замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива.
Как сообщалось, представители Ирака, Кувейта и ОАЭ ранее согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.
Сама Саудовская Аравия, тем временем, по слухам планирует сократить добычу на 322 тыс. баррелей в сутки вместо заявленных ранее 250 тыс. б/с.
"Невероятно, но, несмотря на перспективы еще большего снижения добычи, цены на нефть обновляют минимумы", - отмечает аналитик Oanda Стивен Иннз.
Давление на рынок оказывает растущая добыча в США. Как свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 10 единиц.
Попытки втянуть Азербайджан в международные авантюры всегда терпели фиаско - Алиев
Только решив конфликт с Азербайджаном, новые власти в Ереване смогут осуществить планы по преобразованию в Армении - Алиев
Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Христианские паломники собираются в Вифлееме, чтобы отпраздновать Рождество
Президент Судана в ответ на протесты пообещал провести экономические реформы - СМИ
Полицейский погиб при атаке боевиков на правительственный район в Кабуле
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Глава AccessBank-а встретился с победителями Стипендиальной программы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»