Валютные резервы Азербайджана в 5 раз превышают внешний долг, стоит задача сократить внешний долг до 10% ВВП - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает достижимой задачу снижения в ближайшие годы внешнего долга до 10% ВВП.
"В настоящее время наш внешний долг находится на приемлемом уровне, он сегодня составляет 20% ВВП. Согласно стратегии, мы планируем снизить внешний долг до 10% ВВП. Считаю эту задачу достижимой", - сказал И.Алиев в интервью телеканалу "Россия 24".
И.Алиев подчеркнул, что в настоящее время валютные резервы Азербайджана в 5 раз превышают внешний долг. "При необходимости мы в течение года можем погасить весь внешний долг", - отметил он.
Президент подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная. "Инфляция за 11 месяцев 2018 года - чуть более 2%, доходы населения - превысили 9%, в этом году мы привлекли инвестиций на $10 млрд", - сказал глава государства.
И.Алиев отметил, что Азербайджан продолжил в текущем году экономические реформы. "Эти реформы нашли положительную оценку у Всемирного банка, согласно оценкам которого в рамках Doing Business, мы улучшили свои позиции на 32 ступени и занимаем 25-ое место", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом".
Согласно документу, к 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд (рост на 3,2% по сравнению с показателем на начало 2018 года - ИФ). При этом в 2025 году размер внешнего долга планируется снизить до $6,5 млрд.
По оценкам властей Азербайджана, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.
Р.Бабаев
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