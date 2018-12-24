Турция не считает, что возможное приобретение Patriot у США повлияет на покупку С-400

Возможная покупка Турцией у США зенитно-ракетных комплексов Patriot не влияет на приобретение у России систем С-400, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
"Процесс покупки Patriot не влияет на ситуацию с С-400. Мы не рассматриваем одно как альтернативу другому", - сказал он.
На прошлой неделе стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.
Агентство Bloomberg затем сообщило, что планы Турции по покупке у США ракетных систем Patriot не означают, что Анкара откажется от приобретения российских систем С-400.
Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.
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