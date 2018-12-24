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Карабахский конфликт 24.12.2018 20:54

Только решив конфликт с Азербайджаном, новые власти в Ереване смогут осуществить планы по преобразованию в Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на прогресс в 2019 году в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Мы надеемся, что в 2019 году будут иметь место позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - заявил И.Алиев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "мы вели и будем вести политику по демонстрации того, какие преимущества принесет мир в регион, и какие сложности будут существовать в Армении в случае, если мира не будет".

"Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию своей страны - это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно покинуть территории, которые им не принадлежат, и дать возможность тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли", - отметил он.

И.Алиев добавил, что "поэтому есть надежда, что в этом плане будет больше понимания". "Но загадывать я не могу. Как говорится, время покажет. Но и мы будем последовательно вести ту политику, о которой я говорил, тем более видим, что она приносит результат", - добавил президент.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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