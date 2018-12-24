Попытки втянуть Азербайджан в международные авантюры всегда терпели фиаско - Алиев

Внешнее давление на Азербайджан усиливается по мере роста значения и роли страны в геополитическом плане, считает президент Ильхам Алиев.

"Значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и в целом в геополитическом плане растут. И пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление", - заявил И.Алиев в интервью телеканалу Россия 24.

По словам главы государства, это давление не связано с энергетическими факторами. "Оно связано с попытками втянуть нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране",- отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что в Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз, "ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. "Все что может нарушить покой наших граждан - может быть привнесено извне", - добавил президент.

В этой связи, как подчеркнул глава государства, к вопросам связанным с суверенитетом, безопасностью и безопасностью граждан республики в Азербайджане относятся "очень бережно и чувствительно". "Поэтому, попытки втянуть Азербайджан в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско",- сказал президент.

И.Алиев не исключил, что безрезультатность попыток втянуть Азербайджан в авантюры, как правило, выражается в принятии каких-то резолюций в международных организациях, членом которых страна не является. "Также активно используется пропагандистские фейковые вбросы в прессу. Это излюбленный метод очернения, шантажа и попыток оказать давление. Но у нас уже к этому выработался иммунитет. Граждане Азербайджана очень хорошо понимают, что стоит за этими попытками. Уверенное, безопасное и поступательное развитие Азербайджана - самый лучший ответ всем тем, кто хочет нам навредить", - отметил И.Алиев.

В плане развития энергетических проектов, по словам президента, давление Запада Азербайджан не ощущал. "Напротив, исходя из того, что азербайджанский газ будет в определенной степени обеспечивать энергобезопасность европейских стран, мы ощущали поддержку со стороны Европейского Союза", - сказал И.Алиев.

Он напомнил, что страна реализует энергетические проекты, привлекая компании-инвесторы, банки. "Только проект Южный газовый коридор (ЮГК) обходится порядка $40 млрд и большая часть этих инвестиций - это заемный капитал. Поэтому, активное сотрудничество с международными финансовыми институтами было важным фактором этого проекта. В данном контексте, в плане реализации энергетических проектов, мы никаких препятствий не ощущаем", - отметил он.

Ф.Исазаде