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ТЭК 24.12.2018 21:25

Баку, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики - президент Азербайджана

Азербайджан со странами-членами Евразийского экономического союза сотрудничает в двустороннем и трехстороннем форматах, заявил президент Ильхам Алиев.

"У нас с абсолютным большинством членов Евразийского экономического союза очень тесные, дружественные отношения, в том числе в торгово-экономической сфере... На данном этапе это сотрудничество носит больше двусторонний характер, иногда трехсторонний, но не шире", - подчеркнул И.Алиев в интервью телеканалу "Россия-24".

Президент назвал Россию главным торгово-экономическим партнером Азербайджана. "Конечно, главный наш торгово-экономический партнер - это Российская Федерация. Также у нас существует формат свободной торговли. Поэтому мы, конечно же, будем наращивать потенциал сотрудничества", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан заключил договора о свободной торговле с большинством членов ЕАЭС.

Президент также высоко оценил энергетический формат сотрудничества Азербайджан-Россия-Турция. "Мы к этому шли долгое время, может быть с различных направлений, с различной скоростью. Но в результате пришли именно к тому, что сегодня на энергетической карте мира образовался такой формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан, который и в двустороннем плане, и в трехстороннем плане имеет очень большие перспективы", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан, не имеющий выхода в открытый океан, в начале 2000-х годов предпринял серьезные меры по созданию энергетической инфраструктуры. "Наши энергетические проекты мы начали осуществлять еще в начале 2000-х годов посредством строительства нефтепроводов и газопроводов. Потому что для того, чтобы выйти на международные рынки, нам необходимо было строить инфраструктуру", - сказал И.Алиев.

Он подчеркнул, что Россия относительно недавно предприняла шаги в этом направлении. "Хотя мы помним, что много лет назад еще был реализован проект "Голубой поток". О нем сейчас немного подзабыли, но это ведь тоже проект строительства по дну Черного моря газопровода из России в Турцию. То есть, в принципе, ничего нового в том, что произошло в этом году, открытие морской фазы "Турецкого потока", нет. Просто политическое взаимодействие России и Турции на высоком уровне позволило реализовать этот проект или же ускорить реализацию", - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что, Баку, являясь другом Москвы и Анкары, приветствовал этот проект. "Мы присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия этого проекта", - сказал он.

Президент подчеркнул, что реализацию проекта Южный газовый коридор (ЮГК) позволит Азербайджану почти вдвое увеличить экспорт своего газа на турецкий рынок, "выйти на рынки сопредельных с Турцией стран, и дальше в Западную Европу". "Это даст нам возможность реализовать наш большой газовый потенциал, принесет миллиарды долларов в казну. Это, конечно же, создает совершенно новую энергетическую карту Евразии. И объединение усилий Азербайджана, России и Турции в этом направлении не только позволит нам в полной мере реализовать наши планы, обеспечить наши интересы, но также иметь прогнозируемую политику", - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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