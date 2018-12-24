США направят в Турцию военную делегацию для координации вывода американских войск из Сирии - представитель Эрдогана

В Турцию на этой неделе прибудет делегация из США, чтобы обсудить с Анкарой координацию процесса вывода американских войск из Сирии, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
"На этой неделе Турцию посетит делегация военных США, которая обсудит с турецкими коллегами координацию процесса", - приводит слова представителя президента агентство Anadolu.
Представитель турецкого президента отметил, что Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией, в частности это касается действий на территории к востоку от Евфрата.
"Калын добавил, что Турция также будет тесно координироваться с Россией в вопросе возможного появления вакуума на востоке Сирии на фоне выхода США, в том числе и в районе к востоку от Евфрата", - пишет газета Daily Sabah.
Помимо прочего, И.Калын объявил, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию в 2019 году по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И.Калын не уточнил детали визита.
Также И.Калын назвал телефонный разговор14 декабря, в ходе которого лидеры США и Турции обсуждали возможный вывод американских войск из Сирии, историческим.
На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Р.Т.Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГ на севере Сирии.
Попытки втянуть Азербайджан в международные авантюры всегда терпели фиаско - Алиев
Только решив конфликт с Азербайджаном, новые власти в Ереване смогут осуществить планы по преобразованию в Армении - Алиев
Китай возобновил импорт нефти из США в ноябре, Саудовская Аравия стала главным поставщиком
Баку, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики - президент Азербайджана
Нацбанк Грузии установил цель по инфляции в 2019-2021гг на уровне 3%
Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Глава AccessBank-а встретился с победителями Стипендиальной программы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»