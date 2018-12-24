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Регион 24.12.2018 21:52

США направят в Турцию военную делегацию для координации вывода американских войск из Сирии - представитель Эрдогана

В Турцию на этой неделе прибудет делегация из США, чтобы обсудить с Анкарой координацию процесса вывода американских войск из Сирии, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

"На этой неделе Турцию посетит делегация военных США, которая обсудит с турецкими коллегами координацию процесса", - приводит слова представителя президента агентство Anadolu.

Представитель турецкого президента отметил, что Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией, в частности это касается действий на территории к востоку от Евфрата.

"Калын добавил, что Турция также будет тесно координироваться с Россией в вопросе возможного появления вакуума на востоке Сирии на фоне выхода США, в том числе и в районе к востоку от Евфрата", - пишет газета Daily Sabah.

Помимо прочего, И.Калын объявил, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию в 2019 году по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И.Калын не уточнил детали визита.

Также И.Калын назвал телефонный разговор14 декабря, в ходе которого лидеры США и Турции обсуждали возможный вывод американских войск из Сирии, историческим.

На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Р.Т.Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГ на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]