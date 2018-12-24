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Дальнее зарубежье 24.12.2018 22:02

Полицейский погиб при атаке боевиков на правительственный район в Кабуле

В результате нападения боевиков на министерство социальной защиты в понедельник погиб один сотрудник полиции, сообщил портал Ariana News, со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими.

По информации портала, в результате нападения также пострадали девять человек, в том числе три сотрудника полиции получили ранения.

В ходе операции силовиков ликвидированы три террориста, операция по "зачистке" территории министерства продолжается. В ходе операции были освобождены 310 сотрудников министерства, находившихся в заложниках у террористов.

По данным МВД, нападавшие сначала взорвали перед зданием министерства начиненную взрывчаткой машину, а затем ворвались в здание и открыли огонь из стрелкового оружия.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]