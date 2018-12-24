Полицейский погиб при атаке боевиков на правительственный район в Кабуле

В результате нападения боевиков на министерство социальной защиты в понедельник погиб один сотрудник полиции, сообщил портал Ariana News, со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими.
По информации портала, в результате нападения также пострадали девять человек, в том числе три сотрудника полиции получили ранения.
В ходе операции силовиков ликвидированы три террориста, операция по "зачистке" территории министерства продолжается. В ходе операции были освобождены 310 сотрудников министерства, находившихся в заложниках у террористов.
По данным МВД, нападавшие сначала взорвали перед зданием министерства начиненную взрывчаткой машину, а затем ворвались в здание и открыли огонь из стрелкового оружия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»