Полицейский погиб при атаке боевиков на правительственный район в Кабуле

В результате нападения боевиков на министерство социальной защиты в понедельник погиб один сотрудник полиции, сообщил портал Ariana News, со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими.

По информации портала, в результате нападения также пострадали девять человек, в том числе три сотрудника полиции получили ранения.

В ходе операции силовиков ликвидированы три террориста, операция по "зачистке" территории министерства продолжается. В ходе операции были освобождены 310 сотрудников министерства, находившихся в заложниках у террористов.

По данным МВД, нападавшие сначала взорвали перед зданием министерства начиненную взрывчаткой машину, а затем ворвались в здание и открыли огонь из стрелкового оружия.