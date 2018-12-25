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Дальнее зарубежье 25.12.2018 12:19

Китайская программа "Один пояс - один путь" способствует развитию стран, принимающих в ней участие - посол КНР в России

Выдвинутая и активно претворяемая Китаем инициатива "Один пояс - один путь" предоставляет странам мира возможности для общего развития, способствует активизации дружественного сотрудничества различных стран, заявил "Интерфаксу" посол КНР в Москве Ли Хуэй.

Он сообщил, что за пять лет реализации этой программы Китай уже подписал с заинтересованными странами и международными организациями более 140 соглашений о сотрудничестве.

По его данным, общая стоимость торговых соглашений, заключенных с заинтересованными странами в рамках инициативы, уже превысила $6 трлн, объем капиталовложений Китая в эти страны превзошел показатель в $80 млрд, суммарный налог, перечисленный компаниями стран-участниц проекта, достиг $2 млрд, в них созданы более 240 тыс. новых рабочих мест.

"Все это в значительной степени способствовало социально-экономическому развитию этих государств, повышению жизненного уровня их народов", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что "реализация программы способствует развитию китайско-российского практического сотрудничества, и уже принесла реальные плоды в области развития политических отношений высокого уровня".

Это касается энергетического сотрудничества, укрепления контактов, претворения в жизнь крупных совместных проектов, росту двухстороннего товарооборота, развитию региональных связей.

В рамках осуществления инициативы развивается китайско-российское сотрудничество в финансовой сфере, отметил посол.

В то же время, Ли Хуэй сказал: "В настоящее время объем взаиморасчетов между Китаем и Россией в национальных валютах пока не соответствует тенденции к росту двухсторонней торговли, ведомства двух стран активизировали изучение данного вопроса, наладили тесные контакты, чтобы эта сфера получила развитие", - сказал Ли Хуэй.

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Тэги: КИТАЙ, ИНИЦИАТИВА, МИР, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]