В Афганистане уничтожен военный лидер сети Хаккани - МВД

На юго-востоке Афганистана в результате авиаудара ликвидирован лидер сети Хаккани Сайфулла, отвечавший за военные операции и логистику, сообщает пресс-центр афганского МВД.

Лидер боевиков был уничтожен вместе с шестью экстремистами в ходе авиаудара накануне вечером в селении Марга уезда Бармал в провинции Пактика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства во вторник.

Власти Афганистана возлагают на сеть Хаккани ответственность за несколько терактов на территории страны.