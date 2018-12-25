В Киргизии прекращено дело о коррупции против лидера оппозиционной парламентской фракции

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии за отсутствием состава преступления закрыл уголовное дело против лидера оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" (Отечество) Алмамбета Шыкмаматова, приговоренного ранее к $71,5 тыс. штрафа за коррупцию и служебный подлог.

Как сообщил во вторник "Интерфаксу" А.Шыкмаматов, следователь ГКНБ направил ему уведомление о прекращении ранее возбужденного уголовного дела по статьям "коррупция" и "служебный подлог" УК Киргизии.

По словам киргизского оппозиционера, в уведомлении говорится, что по результатам проведенного расследования и исследования новых обстоятельств дела установлено, что в его действиях отсутствуют признаки какого-либо преступления.

В феврале 2017 года генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении А.Шыкмаматова и должностных лиц Счетной палаты республики.

По данным следствия, А.Шыкмаматов в 2011 году, являясь аудитором Счетной палаты, был замешан в продаже ведомству автомашины своей жены по завышенной цене.

В декабре 2017 года А.Шыкмаматов решением Первомайского районного суда был признан виновным по двум статьям УК Киргизии и приговорен к штрафу $71,5 тыс.

В июне Бишкекский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката А.Шыкмаматова о возвращении уголовного дела на доследование. Приговор первой инстанции был отменен.

А.Шыкмаматов - один из трех депутатов оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен", которые в прошлом году были осуждены по разным статьям.

Бывший лидер фракции Омурбек Текебаев был приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинениям в коррупционных действиях, связанных с компанией-оператором мобильной связи "MegaCom" (ЗАО "Альфа-Телеком").

Другой депутат "Ата-Мекена" Аида Салянова была приговорена к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление должностным положением на посту министра юстиции. Исполнение приговора суда отложено до достижения ее двухлетнего ребенка 14 летнего возраста.

Оба депутата были лишены мандата согласно решению ЦИК Киргизии.

Все три депутата от партии "Ата-Мекен" упоминались в связи с офшорным скандалом, связанным с "MegaCom". В 2016 году бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев на заседании парламента Киргизии заявил, что три депутата были заинтересованы в продаже части акций крупнейшего сотового оператора страны, принадлежащей одному из бизнес-партнеров сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева, через офшорную компанию в Белизе в 2012 году.

Депутаты от партии "Ата-Мекен" отвергают обвинения в свой адрес и заявляют, что преследовались по политическим мотивам.