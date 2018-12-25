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Бизнес и законодательство 25.12.2018 12:10

Субъекты микробизнеса в Азербайджане смогут с 2019г платить налоги с учетом льгот

Субъекты микробизнеса в Азербайджане в 2019 году будут выплачивать налоги с уже подсчитанными льготами, сказала во вторник журналистам гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.

"Перед субъектами микробизнеса нет требования выплачивать налоги без подсчета льгот, с последующим возвратом суммы уплаченной сверх подсчитанного налога в конце года", - отметила С. Мусаева.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, льготы субъектам микро-предпринимательства включают освобождение от походного налога и налога на прибыль 75% дохода и прибыли от предпринимательской деятельности. Кроме того, юридические лица и частные предприниматели, являющиеся субъектами микро-предпринимательства, освобождаются от уплаты налога на имущества.

Изменения также предусматривают освобождение доходов и прибыли от инновационной деятельности стартаперов, занимающихся микро и малой предпринимательской деятельностью, от уплаты подоходного и налога на прибыль сроком на 3 года с момента получения ими свидетельства на стартап-деятельность.

А.Мамедов

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Тэги: БИЗНЕС, НАЛОГИ, ВЫПЛАТА


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