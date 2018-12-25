Глава МИД Турции заявил о планах посетить РФ для обсуждения Сирии - СМИ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник объявил о планах отправиться в Москву для обсуждения урегулирования в Сирии, передает Анатолийское агентство новостей.
Также М.Чавушоглу упомянул вывод войск США из Сирии и указал на то, что этот шаг не должен принести выгоду курдским группировкам, действующим на сирийской территории.
Кроме этого, министр заявил, что Турция и США договорились до окончания вывода американского контингента из Сирии выполнить договоренности по Манбиджу, достигнутые в июне этого года.
Он пояснил, что если Франция решит остаться в Сирии с целью защиты курдских "Отрядов народной самообороны", то этот шаг не будет продуктивным ни для Франции, ни для курдских отрядов.
М.Чавушоглу выразил уверенность, что в нынешних обстоятельствах Турция способна в одиночку ликвидировать силы группировки ИГ в Сирии.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.
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