В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»

24 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось подведение итогов проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года». Он проводился с начала учебного года совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В проекте приняли участие средние общеобразовательные учреждения из городов Баку, Сумгаита и Загаталы, Абшеронского, Хачмазского района и Исмаиллинского районов. В них проходили открытые уроки и литературно-музыкальные представления, посвященные творчеству Ивана Аксакова, Валерия Брюсова, Фёдора Достоевского, Сергея Есенина, Василия Жуковского, Лазаря Лагина, Владимира Маяковского, Николая Носова, Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Фёдора Тютчева.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане», декан педагогического факультета Бакинского славянского университета Флора Наджиева и представитель Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Алла Наниева вручили дипломы и памятные подарки учащимся, ставшим победителям конкурсов сочинений и на лучший кроссворд и представителям школ, принимавших участие в проекте.

Состоялся концерт, в котором выступили ансамбль «Ровесник» Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана, учащиеся школ №№ 151 и 145 города Баку, учащийся школы № 20 города Баку Али Мурадов и учащаяся школы № 189/190 города Баку Камилла Меджидова.

Вели мероприятие Камилла Меджидова и учащийся школы № 11 города Сумгаита Игорь Штофенмахер.