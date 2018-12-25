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Транспорт и связь 25.12.2018 12:20

Первый груз ТК Lapis lazuli прибыл из Афганистана в Азербайджан

В Бакинский международный морской торговый порт во вторник прибыл первый груз из Афганистана по международному транспортному коридору Lapis lazuli («Лазурит»).

Пресс-секретарь порта Вафа Сафарли-Абдуллазаде сообщила журналистам, что вес груза составляет 175 тонн. Первая партия груза это сухофрукты и пряности.

«Это первая партия, которая пришла в Азербайджан по маршруту Lapis lazuli. Девять фур прибыли из Афганистана через Туркменистан», - отметила она.

По ее словам, из Азербайджана груз последует в Грузию и Европу.

«В дальнейшем к этому маршруту ожидается присоединение Индии», - добавила она.

13 декабря 2018 года на западе Афганистана в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора. В этот же день был запущен первый тест — 9 большегрузных автомобилей, которые последовали до Серхетабада (Кушки), откуда в Международный морской порт города Туркменбаши.

В ноябре 2017 года Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора Lapis lazuli, соединяющего эти страны. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют его значительную часть. Соглашение направлено на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.

Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Торгунди (Афганистан) с Ашхабадом (Туркмения), затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее — от Анкары до Стамбула.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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