В Ираке рождество объявлено официальным праздником

Члены кабинета министров Ирака во вторник проголосовали за включение рождества в список государственных праздничных дней.
"Иракское правительство объявляет о том, что рождество будет официальным праздничным днем на всей территории Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter правительства.
"Мы поздравляем с рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас рождество по всему миру", - подчеркнули в правительстве.
Американский телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1,4 млн христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тыс. человек.
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