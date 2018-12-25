Парламент Колумбии потребовал от Армении немедленного освобождения оккупированных территорий Азербайджана

Второй комитет по вопросам внешней политики, безопасности и национальной обороне парламента Колумбии принял резолюцию, осуждающую агрессию Армении против Азербайджана.
По сообщению пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел резолюция была передана временному поверенному в делах Азербайджана в Колумбии Гамиду Зейналову.
В документе выражается обеспокоенность Колумбии фактом оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов в результате агрессии Армении, в частности проведением этнической чистки азербайджанского населения.
Кроме того, Второй комитет колумбийского парламента осуждает агрессию Армении и призывает расценить эти происшествия, как преступления против человечности.
В резолюции выражается сожаление в связи удержанием до сих пор под оккупацией азербайджанских территорий и нерешенностью конфликта. Отмечается, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципов территориальной целостности стран и рамках их международно-признанных границ, а также принятых по конфликту всех международных правовых документов, в частности известных резолюций Совбеза ООН.
Наряду с этим, резолюция требует незамедлительного и безоговорочного освобождения всех захваченных территорий Азербайджана, создания условий для немедленного возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к своему крову.
Ф.Исазаде
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